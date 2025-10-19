Dopo la vittoria contro la Roma arriva dai social, in particolare dal suo profilo Instagram, il commento di Alessandro Bastoni su una serata importante per l'Interche trova i tre punti e soprattutto ritrova la testa della classifica (almeno fino alla gara del Milan che può andare a +1) appaiata a 15 punti proprio con i giallorossi e il Napoli di Conte, prossima rivale in campionato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Roma-Inter, Bastoni esulta sui social: “Clean sheet e buone vibrazioni”
social
Roma-Inter, Bastoni esulta sui social: “Clean sheet e buone vibrazioni”
Il post del difensore nerazzurro dopo la partita contro i giallorossi vinta uno a zero all'Olimpico
Il difensore nerazzurro ha commentato la vittoria con un post nel quale mette in risalto l'attenzione che i nerazzurri hanno messo in campo dopo le prime giornate di campionato, ritrovando un equilibrio là dietro e certezze che sembravano in discussione dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus.
"Roma, clean sheet e buone vibrazioni", ha scritto il calciatore nerazzurro per sottolineare la conquista di una bella vittoria fuori casa, una vittoria che dà fiducia in un periodo che si annuncia piuttosto intenso con le trasferte in Champions, contro l'Union SG e a contro l'altra capolista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA