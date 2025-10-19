Roma-Inter, Bastoni esulta sui social: “Clean sheet e buone vibrazioni”

Dopo la vittoria contro la Roma arriva dai social, in particolare dal suo profilo Instagram, il commento di Alessandro Bastoni su una serata importante per l'Inter che trova i tre punti e soprattutto ritrova la testa della classifica (almeno fino alla gara del Milan che può andare a +1) appaiata a 15 punti proprio con i giallorossi e il Napoli di Conte , prossima rivale in campionato.

Il difensore nerazzurro ha commentato la vittoria con un post nel quale mette in risalto l'attenzione che i nerazzurri hanno messo in campo dopo le prime giornate di campionato, ritrovando un equilibrio là dietro e certezze che sembravano in discussione dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus.