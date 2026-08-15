Spazio anche per Lautaro Martinez contro il Betis: il capitano dell'Inter, tornato da poco dalle vacanze, si è ritagliato circa 20 minuti di gara
VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano
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Spazio anche per Lautaro Martinez contro il Betis: il capitano dell'Inter, tornato da poco dalle vacanze, si è ritagliato circa 20 minuti di gara.
E dopo la sfida ha rivolto questo messaggio ai tifosi sui social: "Ultima amichevole di preparazione. Ora prepariamo l'inizio della Serie A: ci vediamo sabato a San Siro".
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