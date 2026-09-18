A Radio Sportiva ci si confronta sui temi più attuali della Serie A: l'intervento di Bruno Longhi
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
Quale squadra gioca il miglior calcio d'Italia in Serie A? A Radio Sportiva intervengono i tifosi per parlarne con Bruno Longhi. Il giornalista ha condiviso una riflessione che tocca l'Inter e che affronta un altro tema molto discusso in questi giorni: CONTINUA A LEGGERE.
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