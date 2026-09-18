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Alzare il livello rispetto alle prime quattro partite. È quello l’obiettivo dell’Inter di Cristian Chivu in vista della sfida contro la Roma all’Olimpico, in programma domani alle 18:00.

I nerazzurri vanno a caccia della vetta del campionato in solitaria in vista della lunga sosta per le nazionali.

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“Il carattere, la qualità e l’intensità messi in campo fino a questo momento rischiano di non bastare contro quella che a oggi è l’altra capolista della Serie A con pieno merito, soprattutto se mostrati a intermittenza” evidenzia il Corriere dello Sport.

La Roma ha segnato un gol in meno dei nerazzurri grazie ad un tandem offensivo di livello, formato da Malen e Dybala, ma soprattutto una maggiore solidità difensiva.

“La squadra di Gasperini ha avuto un rendimento in partita più costante dell’Inter, che dalla sua però ha raggiunto picchi anche più elevati, ma concedendosi qualche disattenzione di troppo. Più a livello individuale che di collettivo, come sottolineato anche da Cristian Chivu”.

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Lavoro sulla testa

Il quotidiano rivela:

“Ad Appiano Gentile in questi giorni si sta lavorando proprio sulla testa, senza ovviamente trascurare gli accorgimenti tattici da prendere contro una squadra decisamente in forma quella come quella giallorossa”.

Poco margine d’errore rispetto alla partita dell’Udinese per quanto riguarda l’Inter, che deve tornare a blindare la porta di Josep Martinez.

“L’Inter ha le armi a disposizione per proteggere meglio il suo fortino di quanto fatto finora: in quattro impegni di campionato, con un solo big match affrontato sulla carta, una sola volta (a Cagliari nella seconda giornata, ndr) i nerazzurri sono riusciti a conquistare un clean sheet”.

Inter, le scelte di Chivu

“Chivu sembra intenzionato ad affidarsi al terzetto che di fatto si può considerare titolare nel suo scacchiere. Rispetto all’ultima partita mancherà ovviamente Stones, uscito nel corso del primo tempo e oggi fermo ai box. Bisseck, a oggi il difensore più in forma del reparto arretrato nerazzurro, dovrebbe tornare a stazionare nel ruolo di braccetto destro, con Akanji in mezzo impegnato nell’impresa di tenere a bada la furia giallorossa Malen e Bastoni invece a sinistra”.

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La seconda volta

“Soltanto due volte su cinque impegni, inclusa quindi la trasferta di Champions League a Madrid, i nerazzurri si sono presentati con questa difesa nella stagione in corso. Per una questione di rotazioni e di contingenze, come ad esempio proprio al Bernabeu, quando lo staff tecnico ha deciso di rinunciare ad Akanji proprio in extremis a causa di un lieve affaticamento poi totalmente riassorbito”.