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Roma-Inter è la sfida tra le squadre più in forma del momento. Entrambe sono a punteggio pieno in testa alla classifica, ecco le possibili scelte dei due tecnici per il big match di sabato sera all'Olimpico.

Roma

Inter

Getty Images

"La paura è già in archivio,. A differenza invece di quanto successo mercoledì, quando lo spagnolo aveva saltato la seduta per una contusione alla caviglia. Quindi. Dove, invece, bisognerà capire, al centro della retroguardia. L’ivoriano sembra in vantaggio, ma la maggior velocità dell’argentino nei recuperi difensivi è una chiave da non sottovalutare.: chi andrà in campo dovrà arginare le folate offensive di Dimarco. Quindi l’attacco,ma Gasp potrebbe anche decidere di lanciare Pisilli trequartista, il che gli permetterebbe di avere i tre centrocampisti (e quindi la parità numerica) in fase difensiva", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Chivu medita diversi cambi rispetto alla vittoria contro l’Udinese: oltre a Lautaro, che ha riposato lunedì e torna in attacco di fianco a Thuram, due novità sono obbligate a causa degli infortuni di Stones (lesione ai flessori, stop di 3 settimane) e Calhanoglu. In difesa rientra Bisseck, che festeggia il ritorno tra i convocati nella nuova Germania di Klopp, mentre a centrocampo Zielinski si sposta nel ruolo di play e lascia spazio a Curtis Jones. Il dubbio dell’Inter è a destra, dove Diouf è un po’ stanco e potrebbe essere sostituito da Luis Henrique. Capitolo portiere: Chivu è orientato a confermare Josep Martinez, dopo averlo difeso in conferenza stampa per gli errori commessi nelle ultime due partite, ma se fosse lo spagnolo a manifestare scarsa serenità debutterebbe Provedel, tra l’altro di casa all’Olimpico come ex laziale", aggiunge Gazzetta.