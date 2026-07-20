Il giornalista è intervenuto su Radio Sportiva per commentare la finale della Coppa del Mondo

Redazione1908
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Bruno Longhi non ha avuto mezzi termini nel definire la prestazione dell'Argentina contro la Spagna, vincitrice della Coppa del Mondo. "Verguenza", l'ha definita il giornalista sportivo. Degli argentini ha anche detto: "Fastidiosi, intimidatori. La tecnica argentina è molto approssimativa. Esaltiamo la squadra di Scaloni per la grinta. Partita da picchiatori". E sull'esclusione di Lautaro Martinez non ha dubbi: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

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