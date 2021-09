Brozovic posta il suo marchio di fabbrica: Lukaku commenta, i tifosi intervengono per…

I tifosi nerazzurri non hanno dimenticato l'addio e i saluti frettolosi di Big Rom, che si è trasferito al Chelsea. In tanti hanno commentato il suo scambio con Brozovic.

Marcelo Brozovic, al seguito con la sua nazionale, ha postato (come spesso fa) il suo marchio di fabbrica. Una bomba, la stessa che si è tatuato sul collo e che ha ispirato anche una coreografia in occasione di un gol. Questa volta il post è stato commentato anche da Romelu Lukaku, ex compagno di due stagioni incredibili all'Inter. Big Rom ha replicato con la bomba e Brozovic gli ha risposto con un cenno di approvazione. AI tifosi nerazzurri non è passato inosservato lo scambio e molti hanno deciso di commentare (alcuni sopra le righe). Il messaggio più comune è quello del "mercenario", che ha lasciato la squadra per andare a guadagnare di più. I tifosi non hanno dimenticato soprattutto la parte dei saluti affrettati e poco affettuosi al momento dell'addio. "Saresti potuto essere il re", gli hanno ricordato alcuni follower.