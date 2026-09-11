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L'agenda del nuovo direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin è già fitta. Inevitabile per un club di quel livello, considerando che la programmazione del futuro non si ferma mai. Il Corriere dello Sport di questa mattina entra nello specifico di una delle priorità da portare avanti a stretto giro. Si legge infatti:

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"Tra sabato scorso con il Napoli a gara in corso e martedì al Bernabeu Carlos Augusto ha confermato la sua affidabilità sia da terzo di difesa che da quinto di centrocampo: contro gli azzurri ha sfornato l’assist per l’incornata di Dimarco, mentre a Madrid ha bruciato l’ex compagno di squadra Dumfries sullo scarico di Lautaro e segnato. L’ex Monza ha così bussato due volte all’ufficio del ds Baccin, la cui porta per lui e il suo entourage non era affatto chiusa. Anzi, dalla prospettiva dell’Inter non c’è alcun dubbio.

La volontà di dirigenza e allenatore è quella di blindare il giocatore, rinnovando e adeguando il contratto in scadenza nel 2028, anche attraverso una carezza dal punto di vista economico. Dovrà essere piuttosto il giocatore a convincersi che all’Inter può dare un contributo enorme e ricevere in cambio continuità importante, nonostante nelle gerarchie parta dietro Bastoni e Dimarco. Proprio il livello dei titolari che lo precedono richiede che l’Inter abbia in alternativa un elemento di massima garanzia, quello che il club nerazzurro riconosce a Carlos Augusto. I dialoghi procederanno nelle prossime settimane".