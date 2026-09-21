"Ci sono momenti in cui la maglia, i colori e la rivalità dovrebbero semplicemente scomparire. Un minuto di silenzio non significa essere interisti, juventini o milanisti. Significa avere rispetto. Sandro Mazzola è stato un grande uomo di calcio, un campione della Nazionale e un pezzo della storia del nostro sport. Voltarsi di spalle durante il minuto dedicato alla sua memoria è un gesto che non riesco a comprendere e che trovo profondamente triste. La rivalità appartiene al calcio. Il rispetto appartiene alle persone. E viene prima di tutto". È stato il lungo post che Walter Zenga su Instagram ha dedicato a Sandro Mazzola.

Tra i tanti commenti al post, uno in particolare ha attirato l'attenzione dell'ex portiere: "Walter, io ti stimo e ti ammiro, ma pensa agli striscioni dei tuoi tifosi che esultano per i morti dell'Heysel e non rispettano il minuto di silenzio nei confronti di Agnelli. Gesti da condannare, ma chi semina odio...".

La risposta dell'Uomo Ragno non si è fatta attendere: "Il rispetto non funziona a corrente alternata. Condannare un gesto vergognoso non significa cancellare o giustificare quelli del passato, da qualunque parte siano arrivati. Se per dire che una cosa è sbagliata devo prima fare l’elenco di tutte le porcherie commesse negli ultimi trent’anni, allora non ne usciamo più. Io condanno quelle di ieri, quelle di oggi e quelle di domani. Senza colori e senza ipocrisia.Il rispetto non si guadagna: si dà. Sempre".