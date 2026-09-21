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Il ricordo di Massimo Moratti per Sandro Mazzola, la lettera scritta dall'ex presidente dell'Inter per la leggenda nerazzurra:

"Grazie per l'eredità che ci hai lasciato, per lo stile, per i gol che ci hanno fatto gioire, hai suscitato rispetto per tutta la tua vita. Raggiungi i campioni con cui hai giocato e vinto, troverai la pace dopo una vita tanto intensa. Un bacio, Massimo Moratti".