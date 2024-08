Bastoni condivide Michieletto: “Finché non cade l’ultimo pallone…”

Il giocatore si è emozionato davanti la vittoria in rimonta dell'Italia del volley che ha conquistato la semifinale alle Olimpiadi e ha condiviso il post dello schiacciatore che è un tifoso nerazzurro

Ha 22 anni ed è già uno dei pilastri della Nazionale italiana di pallavolo. Alessandro Michieletto , dopo aver vinto i Mondiali con l'Italia nel 2022 e l'Europeo del 2021, è con la Nazionale a Parigi per provare a vincere la medaglia d'oro. Oggi, insieme ai suoi compagni, ha giocato una gara clamorosa che si è riaperta ad un passo dalla sconfitta. Gli Azzurri, sotto nei primi due set nella gara contro il Giappone, sono riusciti a ribaltare la gara e a vincerla nel tiebreak conquistando così la semifinale olimpica (contro la Francia padrone di casa).

Proprio lo schiacciatore sui social ha scritto: "Finché non cade l’ultimo pallone non è mai finita”… Siete ancora vivi!!?". E il suo post è stato condiviso pure da un altro Alessandro, Bastoni, il difensore dell'Inter, la squadra del cuore del giovane campione. Nel 2022 il club nerazzurro lo ha anche ospitato alla Pinetina e ha avuto modo di conoscere anche Inzaghi e i calciatori nerazzurri. La vittoria della Nazionale di volley ha emozionato evidentemente anche il giocatore interista che ha condiviso il modo di pensare di Michieletto, un 'mai arrendersi' che nello sport è una delle regole per eccellenza, da condividere.