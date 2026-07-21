Ma contro la Spagna Lautaro Martinez non ha giocato neanche un minuto. È rimasto in panchina
VIDEO / Finale Mondiale, il figlio di Barella tifa Lautaro dal seggiolone
L'Argentina è arrivata alla seconda finale mondiale consecutiva anche grazie ad un suo gol decisivo con l'Inghilterra. Ma contro la Spagna Lautaro Martinez non ha giocato neanche un minuto. È rimasto in panchina perché Scaloni ha dovuto fare delle sostituzioni obbligate dagli infortuni ai quali si è aggiunta l'espulsione di Enzo Fernandez. La moglie del giocatore ha scritto un post dedicato al marito: CONTINUA A LEGGERE
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