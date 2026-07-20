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Un po' per l'andamento della partita, tra infortuni ed espulsioni, un po' per discutibili scelte tecniche, Lionel Scaloni, nonostante il gol decisivo nella semifinale contro l'Inghilterra, non gli ha concesso nemmeno un minuto nella finale persa contro la Spagna.

Lautaro Martinez, nonostante un ottimo Mondiale, ha dovuto guardare la partita del MetLife Stadium dalla panchina. E, come tutti i suoi compagni, ha visto, tra le lacrime, gli avversari gioire. Ecco le immagini del pianto dell'attaccante dell'Inter a fine partita: