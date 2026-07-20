Lautaro Martinez, nonostante un ottimo Mondiale, ha dovuto guardare la partita del MetLife Stadium dalla panchina
VIDEO / Finale Mondiale, il figlio di Barella tifa Lautaro dal seggiolone
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Un po' per l'andamento della partita, tra infortuni ed espulsioni, un po' per discutibili scelte tecniche, Lionel Scaloni, nonostante il gol decisivo nella semifinale contro l'Inghilterra, non gli ha concesso nemmeno un minuto nella finale persa contro la Spagna.
Lautaro Martinez, nonostante un ottimo Mondiale, ha dovuto guardare la partita del MetLife Stadium dalla panchina. E, come tutti i suoi compagni, ha visto, tra le lacrime, gli avversari gioire. Ecco le immagini del pianto dell'attaccante dell'Inter a fine partita:
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA