Il Napoli ha battuto il Pisa, grazie all'aiutino arbitrale, ma ha perso Buongiorno. E proprio in merito all’infortunio di Buongiorno, Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli e figlio del patron Aurelio, ha pubblicato due storie Instagram andando all’attacco della Lega Serie A e dell’azienda Stats Sport, che si occupa del monitoraggio dei calciatori tramite il sistema GPS.
Napoli, Edoardo De Laurentiis: "Infortunio Buongiorno colpa della Lega. La vergogna di…"
Napoli, Edoardo De Laurentiis: “Infortunio Buongiorno colpa della Lega. La vergogna di…”
«La vergogna di chi non ha la dignità, di far lavorare professionisti, preparatori atletici. Senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo…L’infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare Lega e Stats Sport…grazie…».
Per quale motivo? De Laurentiis spiega così: «È inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari: senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L’infortunio di Buongiorno rappresenta l’ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e Stats Sport».
