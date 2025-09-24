Il Napoli ha battuto il Pisa, grazie all'aiutino arbitrale, ma ha perso Buongiorno. Edoardo De Laurentiis attacca la Lega Serie A

Il Napoli ha battuto il Pisa, grazie all'aiutino arbitrale, ma ha perso Buongiorno. E proprio in merito all’infortunio di Buongiorno, Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli e figlio del patron Aurelio, ha pubblicato due storie Instagram andando all’attacco della Lega Serie A e dell’azienda Stats Sport, che si occupa del monitoraggio dei calciatori tramite il sistema GPS.