Ospite di Regina Baresi nel podcast 'Queen Talks', la cantante Nina Zilli ha parlato della sua passione per l'Inter: «In famiglia sono tutti juventini, tranne mio papà. Ovviamente io da figlia unica non potevo non tifare la stessa squadra del mio papà, che quando ero piccola era l'uomo della mia vita, il primo grande amore. Poi è scicchissimo il blu insieme al nero, da che mondo e mondo. Non poteva andarmi meglio».