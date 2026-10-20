Continua il dibattito a distanza tra Franco Ordine e Giovanni Capuano su Gianluca Rocchi e sulla scelta di DAZN di proporre l'ex designatore come opinionista

Marco Astori

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Continua il dibattito a distanza tra Franco Ordine e Giovanni Capuano su Gianluca Rocchi e sulla scelta di DAZN di proporre l'ex designatore come opinionista. Ecco il botta e risposta e la durissima replica di Capuano al collega CONTINUA A LEGGERE

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