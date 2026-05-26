Il calciatore era in prestito al club sardo: il suo cartellino è dell'Atalanta. Ed è nel mirino dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 13:48)

Ha chiuso con la vittoria contro il Milan nell'ultima giornata di campionato la sua avventura a Cagliari. Marco Palestra è un giocatore dell'Atalanta ed era in prestito al club rossoblù. È nel mirino dell'Inter da tempo: anzi, dalle ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero già fatto la prima offerta al club bergamasco.

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Nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio sui social con cui ha salutato proprio il club sardo che lo ha accolto in questa stagione che per lui è stata importante, di valorizzazione, gli ha permesso anche di approdare in Nazionale maggiore. La Serie A lo ha premiato con il "Frecciarossa Speed Award" che premia il calciatore che, considerando gli sprint (le corse sopra i 25 km/h), ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

Il difensore si è imposto con una media di 27,96 Km/h, superando l’attaccante del Napoli Hojlund (27,92 Km/h) e il difensore della Fiorentina Dodò (27,77 Km/h).

«Caro Cagliari, siamo arrivati ai saluti. A inizio stagione non avrei mai immaginato di poter vivere così tante emozioni e di riuscire a ottenere soddisfazioni così grandi», ha scritto il 21enne.

E ha aggiunto: «Sin dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa. Aver sentito l’affetto di tutti voi per me è motivo di grande orgoglio. Vi porterò per tutta la vita nel cuore e non smetterò mai di volere il meglio per tutti voi e per il Cagliari. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni, a tutto lo staff e al club che mi hanno fatto crescere e mi hanno supportato per tutto l’anno, grazie. Forza Casteddu».