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Palestra saluta il Cagliari: “Mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni”
L'avventura di Marco Palestra al Cagliari è giunta al termine. L'esterno classe 2005, protagonista di una stagione da protagonista in Sardegna, tornerà all'Atalanta per fine prestito, in attesa di capire se resterà a Bergamo o se dovrà fare nuovamente le valigie.
Palestra ha voluto salutare i tifosi rossoblu con un post pubblicato su Instagram: "Caro Cagliari, siamo arrivati ai saluti.
A inizio stagione non avrei mai immaginato di poter vivere così tante emozioni e di riuscire a ottenere soddisfazioni così grandi. Sin dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa. Aver sentito l'affetto di tutti voi per me è motivo di grande orgoglio. Vi porterò per tutta la vita nel cuore e non smetterò mai di volere il meglio per tutti voi e per il Cagliari. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni, a tutto lo staff e al club che mi hanno fatto crescere e mi hanno supportato per tutto l'anno, grazie.
Forza Casteddu".
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