A inizio stagione non avrei mai immaginato di poter vivere così tante emozioni e di riuscire a ottenere soddisfazioni così grandi. Sin dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa. Aver sentito l'affetto di tutti voi per me è motivo di grande orgoglio. Vi porterò per tutta la vita nel cuore e non smetterò mai di volere il meglio per tutti voi e per il Cagliari. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni, a tutto lo staff e al club che mi hanno fatto crescere e mi hanno supportato per tutto l'anno, grazie.