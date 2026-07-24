Il caso Rocchi-Inter continua a far discutere anche dopo la richiesta di archiviazione arrivata dalla Procura di Milano
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Il caso Rocchi-Inter continua a far discutere anche dopo la richiesta di archiviazione arrivata dalla Procura di Milano. Una svolta che ha cambiato profondamente il quadro dell’inchiesta sulle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali, ridimensionando l’ipotesi di un sistema strutturato volto a favorire il club nerazzurro.
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Su questo punto è intervenuto Tancredi Palmeri, con un post durissimo nei confronti del racconto mediatico costruito intorno alla vicenda: CONTINUA A LEGGERE
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