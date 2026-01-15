Dopo il pari del Napoli contro il Parma e la vittoria dell'Intercontro il Lecce, su X Maurizio Pistocchi ha analizzato le sfide delle due rivali che viaggiano in cima alla classifica. "Il Napoli pareggia 0-0 con il Parma, la formazione di Chivu batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Pio Esposito e allunga a +6 sui campioni in carica".
Pistocchi: "Napoli non vince per cm. Inter ha idee meno chiare: non è finita"
Pistocchi: “Napoli non vince per cm. Inter ha idee meno chiare: non è finita”
Il commento del giornalista dopo le due gare del recupero della sedicesima giornata di Serie A
"Risultati diversi per partite per molti versi simili. Dominio delle squadre di casa, per tiri totali -19 Inter 15 Napoli- tiri in porta - 7 Inter 4 Napoli- poss.palla 70% Inter 68% Napoli".
"Il Napoli non vince per centimetri- gol annullato a McTominay per fuorigioco di Mazzocchi, l’Inter vince con un tiro imperfetto di Esposito, entrambe le squadre non convincono. Anzi, delle due la squadra nerazzurra sembra avere le idee meno chiare. Porta troppo la palla e gli smarcamenti sono lenti e spesso fuori tempo. Mentre il Napoli è poco preciso e trova un ottimo Rinaldi che para tutto. Le due squadre più forti della Serie A hanno ottenuto risultati diversi, ma il campionato non è finito", conclude il giornalista.
