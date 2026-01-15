Pistocchi: “Napoli non vince per cm. Inter ha idee meno chiare: non è finita”

Dopo il pari del Napoli contro il Parma e la vittoria dell'Inter contro il Lecce, su X Maurizio Pistocchi ha analizzato le sfide delle due rivali che viaggiano in cima alla classifica. "Il Napoli pareggia 0-0 con il Parma, la formazione di Chivu batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Pio Esposito e allunga a +6 sui campioni in carica".

"Il Napoli non vince per centimetri- gol annullato a McTominay per fuorigioco di Mazzocchi, l’Inter vince con un tiro imperfetto di Esposito, entrambe le squadre non convincono. Anzi, delle due la squadra nerazzurra sembra avere le idee meno chiare. Porta troppo la palla e gli smarcamenti sono lenti e spesso fuori tempo. Mentre il Napoli è poco preciso e trova un ottimo Rinaldi che para tutto. Le due squadre più forti della Serie A hanno ottenuto risultati diversi, ma il campionato non è finito", conclude il giornalista.