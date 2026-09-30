Maurizio Pistocchi torna sul tema arbitrale e anticipa alcune importanti novità sul format che dovrebbe prendere il posto di Open VAR

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Orsato: "Errori? Si poteva fare meglio! Ma i miei arbitri corrono come matti"

Maurizio Pistocchi torna sul tema arbitrale e questa volta mette nel mirino il nuovo format che, secondo quanto riferisce, dovrebbe prendere il posto di Open VAR.

Il giornalista anticipa una modifica sostanziale: niente contraddittorio in studio e contenuti non più distribuiti in esclusiva a DAZN. Gli episodi arbitrali più rilevanti verrebbero invece illustrati attraverso il solo punto di vista dell’AIA e messi a disposizione di tutte le emittenti: LEGGI LA POSIZIONE DURISSIMA DI PISTOCCHI SU GOLSSIP

Pistocchi durissimo su Orsato

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