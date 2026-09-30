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A differenza di Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus non ritiene che la nazionale tedesca si sia adagiata nella mediocrità. "La nostra nazionale non è mediocre. Abbiamo abbastanza giocatori in grado di cambiare le sorti di una partita, che dimostrano settimana dopo settimana in club di alto livello come il Bayern Monaco, il Barcellona o l'Arsenal di possedere un'alta qualità", ha dichiarato l'ex nerazzurro alla "Bild".

I giocatori della nazionale non hanno un problema di qualità, ma un problema di mentalità ha affermato Matthäus. "I nostri giocatori devono dimostrare maggiore forza mentale. La Germania può e deve tornare ad essere difficile da battere, come lo era in passato quando incuteva timore. Se c'è qualcuno che può infondere questa mentalità è Klopp". Poi una battuta su Yann Bisseck: "

"All’Inter mi dicono da due anni che la difesa senza Bisseck non sarebbe neanche lontanamente così forte. Il mio vecchio compagno Giuseppe Bergomi – abbiamo giocato insieme all’Inter – ne parla in termini entusiastici e dice che è già un giocatore di livello mondiale. E se una cosa del genere me la dice un esperto come lui, allora gli credo".

(Welt)