"Un imbroglio da un miliardo di euro", l'ha definito l'edizione odierna di Repubblica. Il Manchester City si è ritrovato in mezzo a una bufera incredibile in questi giorni, per una serie infinita di violazioni dei vincoli finanziari che potrebbero portare a provvedimenti clamorosi. Lo spiega anche il quotidiano:

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"A tanto ammontano i «contratti falsi» stipulati dal Manchester City per «ingigantire le entrate», «occultare le spese» e violare le norme sul fair-play finanziario stabilite dalla Premier League per garantire che il campionato «rimanga competitivo ed equo per tutte le squadre e per tutti i tifosi», afferma Richard Masters, il presidente della lega calcio inglese. Regole che il City, aggiunge, «ha violato sistematicamente per quasi un decennio». Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sui risultati della lunga indagine nei confronti del club, che avevano già anticipato un verdetto di colpevolezza, ora è arrivata la conferma ufficiale. La Premier League indica che il City è stato ritenuto colpevole di tutte le 100 violazioni a carattere finanziario".

Cosa rischia dunque il club inglese? "Se il verdetto sarà confermato negli eventuali ricorsi, il City dovrà pagare: probabilmente una multa astronomica, molti punti di penalizzazione nel campionato in corso, tali da garantirne la retrocessione in Championship, la Serie B inglese, e qualcuno chiede perfino un'espulsione. E questo sarebbe solo l'inizio: altri club di Premier hanno manifestato l'intenzione di fare causa al City per i trofei perduti, e per le ingenti cifre a cui hanno dovuto rinunciare per risultati ottenuti con il trucco".