Dieci pareggi in 16 partite di campionato, dodici in 22 gare complessive stagionali. La Juve si ritrova a -9 dall'Atalanta capolista

Dieci pareggi in 16 partite di campionato, dodici in 22 gare complessive stagionali. La Juve che raggiunge al 95' il Venezia in casa, si ritrova a -9 dall'Atalanta capolista, a -7 dal Napoli secondo e (potenzialmente domani) a -6 dal quarto posto e viene contestata dai tifosi, è nel pieno della crisi.