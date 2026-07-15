Il direttore di Radio Sportiva ha commentato la scelta di Marco Palestra, sia dal punto di vista economico che da quello calcistico

Redazione1908
Lucci Marotta

Caso Palestra, le colpe dell'Inter e la ricostruzione precaria di Lucci: 4 falle, una pesante

Il dibattito sulla scelta di Marco Palestra non accenna a calmarsi. Tra addetti ai lavori e tifosi il trasferimento dell'esterno dall'Atalanta al Chelsea rimane un tema scottante. Anche a Microfono Aperto di Radio Sportiva i messaggi dei tifosi che commentano l'operazione non si contano. Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, ha risposto ad un radio ascoltatore dicendo la sua: CONTINUA A LEGGERE.

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