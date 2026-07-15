L'inchiesta sugli arbitri ha trovato la parola fine ed è stata archiviata
Caso Palestra, le colpe dell'Inter e la ricostruzione precaria di Lucci: 4 falle, una pesante
Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha commentato in queste settimane l'inchiesta sugli arbitri e sulle designazioni di Gianluca Rocchi. Il giornalista ha sempre avuto le idee chiare in merito agli atti pubblicati e alle indiscrezioni diventate virali. Ecco come si è espresso dopo l'atto finale, che ha visto l'archiviazione dell'inchiesta della Procura di Milano: CONTINUA A LEGGERE.
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