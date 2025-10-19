FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Ravezzani: “Disastro Juve, Tudor da esonerare: ecco chi serve al suo posto. E Comolli…”

social

Ravezzani: “Disastro Juve, Tudor da esonerare: ecco chi serve al suo posto. E Comolli…”

Ravezzani: “Disastro Juve, Tudor da esonerare: ecco chi serve al suo posto. E Comolli…” - immagine 1
"Tutti i calciatori, tranne Conceicao, sono al di sotto del loro rendimento abituale", tuona Ravezzani sulla Juve
Matteo Pifferi Redattore 

Dopo tre pareggi di fila, la Juventus è incappata nel primo KO del suo campionato sul campo del Como.

Decisivo Nico Paz, prima con l'assist per Kempf e poi col gol a 10' dalla fine a chiudere i conti.

Ravezzani: “Disastro Juve, Tudor da esonerare: ecco chi serve al suo posto. E Comolli…”- immagine 2
Getty Images

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così la prestazione e il momento dei bianconeri:

"Disastro Juve. La squadra non ha gioco, identità, idee. Tutti i calciatori, tranne Conceicao, sono al di sotto del loro rendimento abituale.

Ravezzani: “Disastro Juve, Tudor da esonerare: ecco chi serve al suo posto. E Comolli…”- immagine 3
Getty Images

Il primo provvedimento è sollevare Tudor dall’incarico. Anche Comolli ha colpe gravi. Ma il tecnico di più. Soluzione immediata: Spalletti".

Leggi anche
Akanji, partita da professore. Bastoni e Barella già pazzi di lui: “Giocatore folle”
Roma-Inter: Thuram sul prato dell’Olimpico per festeggiare i tre punti con Esposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA