Dopo tre pareggi di fila, la Juventus è incappata nel primo KO del suo campionato sul campo del Como.
Ravezzani: "Disastro Juve, Tudor da esonerare: ecco chi serve al suo posto. E Comolli…"
"Tutti i calciatori, tranne Conceicao, sono al di sotto del loro rendimento abituale", tuona Ravezzani sulla Juve
Decisivo Nico Paz, prima con l'assist per Kempf e poi col gol a 10' dalla fine a chiudere i conti.
Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così la prestazione e il momento dei bianconeri:
"Disastro Juve. La squadra non ha gioco, identità, idee. Tutti i calciatori, tranne Conceicao, sono al di sotto del loro rendimento abituale.
Il primo provvedimento è sollevare Tudor dall’incarico. Anche Comolli ha colpe gravi. Ma il tecnico di più. Soluzione immediata: Spalletti".
