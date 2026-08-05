Sta finendo nel peggiore dei modi l'avventura di Sebastiano Esposito al Cagliari. L'attaccante ha presentato al Cagliari un certificato medico con 10 giorni di malattia per "stress emotivo" e "ansia", con decorrenza dal giorno in cui ha lasciato il ritiro a Ponte di Legno. Su X Fabio Ravezzani commenta duramente: CONTINUA A LEGGERE