Su X il giornalista critica duramente la scelta del giocatore di presentare certificato medico al Cagliari dopo la rottura con il club
VIDEO / S. Esposito: "Io in conferenza con Pio? Volevo accertarmi che..."
Sta finendo nel peggiore dei modi l'avventura di Sebastiano Esposito al Cagliari. L'attaccante ha presentato al Cagliari un certificato medico con 10 giorni di malattia per "stress emotivo" e "ansia", con decorrenza dal giorno in cui ha lasciato il ritiro a Ponte di Legno. Su X Fabio Ravezzani commenta duramente: CONTINUA A LEGGERE
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