FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Ravezzani: “Inter senza infamia e senza lode. E dimostra ancora di avere bisogno di…”

social

Ravezzani: “Inter senza infamia e senza lode. E dimostra ancora di avere bisogno di…”

Ravezzani: “Inter senza infamia e senza lode. E dimostra ancora di avere bisogno di…” - immagine 1
Focus sul match vinto dai nerazzurri a San Siro
Redazione1908

L'Inter porta a casa una vittoria con il Sassuolo in un momento delicato. Dopo la sconfitta contro la Juventus e le critiche ai nerazzurri, il gruppo di Cristian Chivu aveva risposto subito bene battendo l'Ajax in Champions League. Ieri sera era importante continuare la scia positiva in campionato e l'Inter lo ha fatto, pur con qualche lacuna e difetto. Ecco come Fabio Ravezzani ha analizzato il match giocato ieri a San Siro: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il direttore di TL ha evidenziato una mancanza nella squadra, qualcosa che l'Inter non ha ancora mostrato in questa stagione.

Leggi anche
Social, iscriviti al canale Whatsapp di Fcinter1908 per tutte le notizie sul tuo telefono
Youtube, attivo il canale di Fcinter1908: tutti i video raccolti per voi, iscrivetevi

© RIPRODUZIONE RISERVATA