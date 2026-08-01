L'Inter affronterà il Milan in amichevole il 5 agosto
VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…
Inter e Milan si affronteranno in amichevole il 5 agosto, a Perth. Il primo derby della stagione, il primo test per misurare (con le dovute cautele) lo stato dei lavori nei rispettivi club. A proposito della dirigenza rossonera, Fabio Ravezzani ha commentato un retroscena circolato in questi giorni. Ecco quale: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Chivu: "Ecco la missione per i prossimi giorni. Bene i giovani? Devono..."
Mercato Inter
Barzaghi: "Vi spoilero cosa mi ha detto Chivu dell'esterno. Il migliore della gara col City..."
Mercato Inter
Sky - Inter, per l'esterno una considerazione e una preoccupazione. Romero...
Pagelle
Manchester City-Inter, pagelle: Stankovic convince. Diouf e Luis Henrique , impressioni opposte
Live
L'Inter batte il Manchester City 4-2 ai rigori: bene Stankovic e Diouf
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti