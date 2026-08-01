L'Inter affronterà il Milan in amichevole il 5 agosto

Redazione1908
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Inter e Milan si affronteranno in amichevole il 5 agosto, a Perth. Il primo derby della stagione, il primo test per misurare (con le dovute cautele) lo stato dei lavori nei rispettivi club. A proposito della dirigenza rossonera, Fabio Ravezzani ha commentato un retroscena circolato in questi giorni. Ecco quale: CONTINUA A LEGGERE.

Ravezzani Bastoni

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