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Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria ai rigori col City, Cristian Chivu ha parlato così: "Soddisfatto del rendimento della squadra? Soddisfatto che nessuno si è fatto male, l'obiettivo è questo in queste partite. Siamo arrivati due giorni fa, il fuso orario non l'abbiamo ancora smaltito, abbiamo fatto ieri un allenamento leggero per non creare disturbi alle poche energie che avevamo ma i ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio da campioni, hanno fatto un ottimo primo tempo nelle letture e nelle trame di gioco anche se non siamo in un'ottima condizione"

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Il contributo dei giovani

"I giovani possono e devono fare meglio, come tutti gli altri. Ovvio che per loro è solo l'inizio, possono e devono fare meglio, questo sia ben chiaro per tutti, anche per i loro compagni più esperti. Si parte da questo, da un atteggiamento giusto, dalla voglia di giocare ad alti livelli, bisogna avere pazienza con loro, la mancanza di esperienza in alcune situazioni si vede. I ritmi alti non li conoscono, hanno tanto da imparare ma stanno dando un grande contributo"

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Altro viaggio e due partite importanti: qual è la missione per i prossimi giorni?

"Riuscire a fare dei buoni allenamenti, crescere in condizione, fare qualche minuto in più nelle altre partite perché le partite sono sempre i migliori allenamenti possibili e cercare di stare sani, ad agosto con questi lunghi viaggi è questo l'obiettivo primario"