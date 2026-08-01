VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Inter ancora a caccia dell'esterno. Così a Skysport riferiscono rispetto al mercato nerazzurro che dopo i casi Palestra e Khalaili ha visto il club andare in difficoltà sulla scelta del colpo da fare. Quelli cercati erano due tipi di profili capaci di dare una mano in attacco e in difesa. I giocatori che propone adesso il mercato sono diversi: o sono più terzini o hanno più caratteristiche da ali.

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Questa - riporta Guarro dal canale satellitare - è la considerazione che hanno fatto i dirigenti nerazzurri. Prima o poi si dovrà scegliere, ma la considerazione adesso è proprio questa: in Italia l'Inter possiede spesso il possesso del pallone, si può giocare in maniera più spregiudicata. In CL è diverso e serve un uomo con qualità difensive. Diouf puntato è andato in difficoltà. Si aspettano opportunità di mercato, un profilo che possa dare qualcosa su entrambi i fronti. Ma la preoccupazione è che presto l'Inter si ritroverà a dover scegliere tra un giocatore più offensivo da adattare o se andare su un difensore da educare quando c'è da andare ad attaccare.

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Per questo l'Inter non ha ancora affondato il colpo, ma resta un argomento caldo in casa Inter. La pista Romero resta ancora in piedi ma l'Inter si è tutelata con Stones che ha alzato il livello del reparto difensivo. Il costo dell'operazione è ancora al momento ritenuto eccessivo: soprattutto le richieste del giocatore sulle quali si sta lavorando. Se si troverà l'accordo con l'argentino, il club nerazzurro andrà a limare anche le cifre con il Tottenham.

(Fonte: SS24)