Jurgen Klopp ha rivelato stamattina i 24 giocatori chiamati a rappresentare la Germania nella doppia sfida in Nations League (contro Serbia e Paesi Bassi). Le convocazioni dell'ex tecnico del Liverpool hanno riservato qualche sorpresa ai tifosi tedeschi, accendendo un dibattito sui social. A far parlare sono soprattutto le assenze. Quella di Yann Bisseck è senz'altro la non convocazione che sta facendo più rumore.

Mit diesem Kader geht Klopp in die letzten Länderspiele des Jahres 2026!🇩🇪



📺 Das Nations-League-Rückspiel zwischen Serbien und Deutschland findet am Freitag, 13. November 2026 - LIVE und exklusiv bei RTL und RTL+ pic.twitter.com/qbm1LcUP37 — Sky Sport (@SkySportDE) November 5, 2026

Le reazioni social dei tifosi della Germania

rimarrà a Milano nella sosta per le Nazionali. La decisione diha colto di sorpresa i tifosi, che avevano apprezzato la prestazione di Yann in occasione dell'ultima convocazione. "Si è dimenticato Bisseck nella lista", azzarda un tifoso. E poi ancora: "Perché non Bisseck?" e "Convocare questo Anton escludendo Bisseck è il mistero di Klopp". "Un titolare dell'Inter come Bisseck al posto di una riserva dello Stoccarda come Jeltsch", suggerisce un altro tifoso. "Bisseck è uno scherzo o cosa?", sbotta l'ennesimo tifoso. Il giocatore tedesco si può consolare almeno con questa dimostrazione di affetto: i tifosi della Nazionale fanno tutti il tifo per lui.