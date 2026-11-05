I tifosi della Nazionale tedesca non sono d'accordo con Klopp: c'è un'assenza che non accettano
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Ecco cosa direi al me stesso che voleva mollare"
Jurgen Klopp ha rivelato stamattina i 24 giocatori chiamati a rappresentare la Germania nella doppia sfida in Nations League (contro Serbia e Paesi Bassi). Le convocazioni dell'ex tecnico del Liverpool hanno riservato qualche sorpresa ai tifosi tedeschi, accendendo un dibattito sui social. A far parlare sono soprattutto le assenze. Quella di Yann Bisseck è senz'altro la non convocazione che sta facendo più rumore.
Le reazioni social dei tifosi della GermaniaYann Bisseck rimarrà a Milano nella sosta per le Nazionali. La decisione di Klopp ha colto di sorpresa i tifosi, che avevano apprezzato la prestazione di Yann in occasione dell'ultima convocazione. "Si è dimenticato Bisseck nella lista", azzarda un tifoso. E poi ancora: "Perché non Bisseck?" e "Convocare questo Anton escludendo Bisseck è il mistero di Klopp". "Un titolare dell'Inter come Bisseck al posto di una riserva dello Stoccarda come Jeltsch", suggerisce un altro tifoso. "Bisseck è uno scherzo o cosa?", sbotta l'ennesimo tifoso. Il giocatore tedesco si può consolare almeno con questa dimostrazione di affetto: i tifosi della Nazionale fanno tutti il tifo per lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Romano: "Icardi si propone all'Inter ogni mese! Anche con sforzi economici. La risposta che ha avuto..."
Stadi
Generali Stadium: Inter e Milan insieme conviene? La risposta. Ricavi? Altro che 60 mln: cifre choc!
Sponsor
Gds - Milan, i 50 mln di Adidas non sono di base. Inter batte cassa con Nike: cifre e scenari
Ultima ora
Inter, è scattata la fase 2: ecco l’arma in più per ritrovare le certezze. La mossa di Chivu
Ultima ora
Barzaghi (Sky): “Il segnale di Chivu che ha scatenato l'inferno. E a Spence hanno dovuto spiegare che…”
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti