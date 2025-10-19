Alessandro Florenzi, ospite di Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter contro la Roma di Gasperini: «Quella nerazzurra è una squadra compatta. Nel primo tempo ci sono stati tanti meriti dell'Inter, nel secondo tempo la Roma ha spinto nei primi venti minuti cosa che era mancata nel primo tempo e l'Inter aveva preso le misure a centrocampo sia fisicamente che tatticamente», ha sottolineato innanzitutto.
Florenzi: “Inter compatta. Esposito? Certe cose le hai o non le hai. L’intelligenza di Chivu…”
Poi l'ex giocatore giallorosso ha anche aggiunto: «I cambi dell'Inter sono di altissimo livello, hanno una rosa lunga e molto competitiva. Vincere a Roma non è facile, si esalta proprio in casa. La partita di questa sera conferma gli ultimi anni dei nerazzurri che, secondo me, lotteranno fino alla fine per lo scudetto».
«Esposito? Certe cose ce l'hai o non ce l'hai. In un momento in cui era da solo e ha adattato Frattesi secondo punta, fisicamente ha retto da solo e ha retto benissimo. Chiederei a Chivu come è entrato nella testa dei giocatori. Non era facile dopo una finale di CL e un campionato persi così. Ma lui è stato intelligente, ha tenuto le cose buone e ha cambiato quello che riteneva utile, ad esempio il recupero del pallone e può essere un'arma in più», ha concluso sull'Inter.
