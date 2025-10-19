L'ex calciatore giallorosso ha parlato della sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Chivu che ha vinto uno a zero

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 05:02)

Alessandro Florenzi, ospite di Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter contro la Roma di Gasperini: «Quella nerazzurra è una squadra compatta. Nel primo tempo ci sono stati tanti meriti dell'Inter, nel secondo tempo la Roma ha spinto nei primi venti minuti cosa che era mancata nel primo tempo e l'Inter aveva preso le misure a centrocampo sia fisicamente che tatticamente», ha sottolineato innanzitutto.

Poi l'ex giocatore giallorosso ha anche aggiunto: «I cambi dell'Inter sono di altissimo livello, hanno una rosa lunga e molto competitiva. Vincere a Roma non è facile, si esalta proprio in casa. La partita di questa sera conferma gli ultimi anni dei nerazzurri che, secondo me, lotteranno fino alla fine per lo scudetto».

Getty Images

«Esposito? Certe cose ce l'hai o non ce l'hai. In un momento in cui era da solo e ha adattato Frattesi secondo punta, fisicamente ha retto da solo e ha retto benissimo. Chiederei a Chivu come è entrato nella testa dei giocatori. Non era facile dopo una finale di CL e un campionato persi così. Ma lui è stato intelligente, ha tenuto le cose buone e ha cambiato quello che riteneva utile, ad esempio il recupero del pallone e può essere un'arma in più», ha concluso sull'Inter.

(Fonte: SS24)