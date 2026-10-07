Si parla di Nazionale italiana e di blocchi presi dalle singole squadre dei club: la posizione di Sabatini
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Sandro Sabatini si è recentemente confrontato con gli ascoltatori di Radio Sportiva sul tema della Nazionale italiana. Sul valore dei giocatori convocati, sulla prestazione del gruppo in queste quattro partite di Nations League e sulle possibili soluzioni per tornare ad essere competitivi nel mondo. A proposito dei blocchi da prendere dalle squadre di club Sabatini ha risposto senza esitazioni, senza soffermarsi sui giocatori nerazzurri che in questa Nations League hanno fornito un contributo decisivo: CONTINUA A LEGGERE.
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