VIDEO / Barella in conferenza: "Mancini e Spalletti? La colpa non era solo loro"

Sandro Sabatini si è recentemente confrontato con gli ascoltatori di Radio Sportiva sul tema della Nazionale italiana. Sul valore dei giocatori convocati, sulla prestazione del gruppo in queste quattro partite di Nations League e sulle possibili soluzioni per tornare ad essere competitivi nel mondo. A proposito dei blocchi da prendere dalle squadre di club Sabatini ha risposto senza esitazioni, senza soffermarsi sui giocatori nerazzurri che in questa Nations League hanno fornito un contributo decisivo: CONTINUA A LEGGERE.