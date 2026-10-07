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L'Inter ha celebrato la doppia vittoria della scorsa stagione con il film Solo Noi. Queste le parole del capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez:

Stagione Molto, molto, molto difficile. Non so se è stato un messaggio, ma quando arriva gente nuova nello spogliatoio la parola d’ordine é vincere. Siamo partiti con la mentalità giusta per riscattare quello che avevamo perso la stagione prima.

C'è stata tanta, tanta passione nel suo lavoro, e questo sicuramente per noi è stato importante perché ci ha dato tante energie.

Dimarco dà l'anima per l'Inter, tifoso, ha lo stemma tatuato e lo sente tanto.

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Momento difficile? Abbiamo parlato tra di noi in maniera dura, tosta, ma ci siamo detti tutto quello che pensavamo. È uscito fuori il gruppo. Bisognava superare il momento, sono stato 46 giorni fuori, per me sono stati 150. La notte prima della Roma avevo sognato di rientrare con un gol, dopo pochi secondi ho fatto gol, era tutta felicità. Sentire la gente urlare il tuo nome è un piacere, una cosa incredibile. Sono 8 anni che vesto questa maglia e difendo questi colori. Dal giorno che sono arrivato non pensavo di arrivare a questi traguardi, 9 titoli, capitano, terzo marcatore della storia dell'Inter.

Thuram speciale, sempre col sorriso. Vuole che il compagno sia felice prima di lui, una cosa che pochi hanno.

Barella? 7 anni che giochiamo insieme, pensiamo nella stessa maniera. Ragazzo speciale, andiamo tanto d'accordo, la pensa come me, lascia tutto in campo.

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Giorno del trionfo? Mi sono fermato un momento a vedere come gioiva la gente, poi mi hanno spinto. È il lavoro fatto.

Finale di Coppa bellissima, stadio pieno, bella la finale di Coppa Italia. Il Gol ha recuperato Denzel, è stato facile. Poi sono andato sotto la curva.

Emozione che non si può spiegare tanto, io vivo il calcio in questa maniera. La cosa più importante è avere la voglia di continuare, vi posso assicurare che continuerò a dare il massimo fino all'ultimo giorno.