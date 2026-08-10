Il giornalista rimpiange l’ambizione dell’Inter di Moratti e mette nel mirino le scelte di mercato: «Così il gap con le altre non si colma».

Redazione1908
GUARRO e PACE Ep6

GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

Sandro Sabatini torna sul mercato dell’Inter e sulle richieste di Cristian Chivu. Secondo il giornalista, il tecnico nerazzurro avrebbe lanciato un messaggio molto chiaro: non accontentarsi di una squadra già competitiva, ma provare ad alzare ulteriormente il livello per ridurre il divario con le grandi d’Europa. Un’ambizione che, secondo Sabatini, si vedeva nell’Inter di Massimo Moratti e che oggi sarebbe venuta meno con Oaktree: CONTINUA A LEGGERE

Sabatini Chivu

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