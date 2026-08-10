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Giornata importante quella di ieri alla Pinetina. In casa Inter si è rivisto capitan Lautaro, insieme a Thuram e al nuovo acquisto John Stones. Da mercoledì inizieranno a lavorare insieme alla squadra per prepararsi alla nuova stagione.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "Niente battutine velenose o frecce scoccate in amicizia, anche perché la conoscenza nerazzurra è freschissima e la ferita mondiale sanguina ancora, sia sul corpo di Lautaro Martinez sia su quello del nuovo compagno John Stones. Entrambi hanno iniziato ieri le loro fatiche di stagione ad Appiano, luogo dell’anima per il capitano nerazzurro e centro di lavoro ancora tutto da scoprire per il difensore appena arrivato. L’Inter è la cura migliore in un caso di questo tipo: non può cancellare il passato, ma può permettere a Lautaro di costruire un futuro ancora glorioso. Lo stesso Stones avrà modo di parlare bonariamente dell’estate americana con l’argentino, ma ha già capito il peso specifico del suo nuovo capitano".

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Ogni ritorno di Martinez nella casa madre nerazzurra è atteso, anzi bramato, figurarsi quest’ultimo, visto il recente vissuto. È dunque iniziata la nona stagione del Toro ad Appiano, la quarta da capitano, con la fame di sempre, forse perfino più del solito dopo 376 presenze e 175 gol a referto: è il terzo miglior marcatore della storia del club, già nel mirino Spillo Altobelli a 208. Oltre a conoscere il nuovo collega inglese, che lo proteggerà oltre ogni ruggine in nazionale, Lautaro ha riabbracciato anche Marcus Thuram, altra metà della ThuLa pronta a riconnettersi nell’attacco titolare di Chivu, più il neopapà Petar Sucic e Manuel Akanji, altro reduce del Mondiale che ha evitato il viaggio stressante in Asia e Australia. Per tutti una seduta personalizzata con cyclette, lavoro in palestra e prima sgambata in campo ripresa dai canali ufficiali del club. Mercoledì si riconnetteranno con il resto della squadra, tornata ieri mattina dopo 17 ore di volo da Perth alla fine della tournée estiva. Per il capitano sarà l’occasione di rivedere vis-à-vis che aveva incrociato velocemente a Miami durante il Mondiale, anche se in realtà la comunicazione tra i due non si è mai interrotta. Terminate le necessarie vacanze, Lautaro ha già avuto modo di comunicare con Chivu sull’anno che verrà e sui nuovi piani di battaglia.

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"Il numero 10 è lo strumento attraverso cui il pensiero del romeno viene calato nello spogliatoio: Martinez, bandiera ed esempio, indica la via e viene seguito da tutti. Nel frattempo, ha detto le prime parole stagionali: «Felice di essere tornato. Per il nono anno con la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre», ha scritto sul suo canale, accanto ad un #ForzaInter come hashtag. Nelle ultime ore ha riempito il profilo con un crescendo di foto nerazzurre, ancora prima di tornare ad allenarsi, quasi volesse mostrare al mondo la voglia di ricominciare. Da qui al 22 agosto, giorno del debutto in campionato con il Monza, la forma fisica non potrà mai essere scintillante e Chivu ne è ben consapevole: inizialmente, alla vigilia del derby australiano col Milan, il tecnico aveva lasciato intendere che non avrebbe potuto schierare subito la ThuLa dall’inizio, ma quelle considerazioni sono state subito annacquate nelle successive dichiarazioni post-vittoria con la Juve. Il tecnico sa bene quanto sia difficile privarsi delle punte principali, soprattutto dell’argentino che ritroverà furente dopo l’incubo della finale al MetLife Stadium: mancato il bis Mondiale, Lautaro non vuole fallire per nulla al mondo il bis scudetto", chiude il quotidiano.