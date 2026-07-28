In casa Cagliari sta tenendo banco il caso Sebastiano Esposito. Gianluca Di Marzio ha raccontato come al termine della scorsa stagione, dopo le numerose richieste di mercato, l’agente dell'attaccante avesse richiesto un rinnovo importante. La stagione dell'attaccante è stata assolutamente positiva, tanto da aver catturato l'interesse di diversi club. I tifosi del Cagliari sono preoccupati, ecco lo scenario che ha dipinto il giornalista Sandro Sabatini: CONTINUA A LEGGERE.