Il giornalista sportivo ha analizzato la sconfitta dell'Inter
GUARRO e PACE EP34: Chivu ha detto una cosa da brividi. Barella non può diventare una tassa
Che cosa cambia nella percezione dell'Inter dopo la sconfitta rimediata nel derby? Sandro Sabatini ha sviluppato una riflessione ai microfoni di Radio Sportiva, nella quale sottolinea ciò che non lo ha convinto nella prestazione dei nerazzurri di Chivu: CONTINUA A LEGGERE.
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