Promosso direttamente dall’Under 17 all’Under 23, il giovane attaccante sta convincendo Stefano Vecchi. L’Inter ha già definito il suo percorso di crescita

Fabio Alampi
Matarrese e Agbonifo

VIDEO / Inter U23, super gol di Matarrese con suolata dopo lo show di Agbonifo

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Il suo nome sta cominciando a diventare familiare anche tra i tifosi dell'Inter che non seguono assiduamente il calcio giovanile. Dopo tutto, sarebbe strano il contrario. A maggior ragione dopo lo splendido gol segnato ieri nel test dell'U23 contro il Lecco: stop a centro area, difensore evitato con una magia di suola nello stretto e tocco pregevole sotto misura a battere il portiere avversario. Parliamo di Thomas Matarrese. Segni particolari? Parliamo di un classe 2009. Uno che, poco più di un mese fa, giocava in U17...

Matarrese e Agbonifo
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Inter, scopriamo Thomas Matarrese

Attaccante tuttofare

Partiamo prima di tutto dalle caratteristiche tecniche: Matarrese è un attaccante in grado di fare praticamente tutto dalla tre quarti in su. "Un 11, con movenze da 10, che studia da 9": piedi da trequartista, ottime capacità balistiche (anche su calcio da fermo), dribbling e fantasia. Destro di piede, solitamente viene schierato a sinistra nel tridente offensivo, ma con le sue qualità sa rendersi utile in ogni zona del campo. In U23 si sta mettendo in mostra da attaccante centrale nel 3-4-2-1 di Vecchi, e qui sta mostrando miglioramenti sorprendenti nel gioco spalle alla porta, facendo da sponda per aprire spazi invitanti per i compagni. Questo grazie anche a una crescita fisica non indifferente: dopo essere arrivato a sfiorare il metro e 90, in questi mesi sta lavorando per mettere su massa e irrobustirsi, così da reggere meglio i contrasti con gli avversari.

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Il piano dell'Inter

Promosso direttamente dall'U17 all'U23 insieme ai coetanei Donato e Rocca, Matarrese sta svolgendo la preparazione pre campionato sotto lo sguardo attento di Stefano Vecchi e del suo staff, che avevano già avuto modo di vederlo all'opera nella scorsa stagione. Un grande segnale di stima e di fiducia da parte di tutta l'Inter, che lo ha accolto nel proprio settore giovanile quando aveva solo 5 anni e che ora si gode i frutti del lavoro fatto su di lui. L'idea del club nerazzurro è chiara: una volta tornati in U23 i vari Lavelli, Iddrissou e Mosconi (attualmente impegnati con la Prima Squadra), Matarrese verrà messo a disposizione della Primavera di Bigica, così da consentirgli un percorso di crescita più graduale. Tutto questo senza chiudere mai la porta ai piani superiori.

Il suo sogno è quello di esordire con l'Inter dei grandi e di giocare a San Siro: una determinazione che ricalca quella del suo idolo Cristiano Ronaldo. Una strada da percorrere con impegno e serietà, seguendo anche i consigli di papà Giuseppe, ex bomber da quasi 200 gol tra Serie C e D. E chissà che in futuro non possa condividere il campo con Pio Esposito: "Mi piacerebbe riuscire a giocarci insieme un giorno". Le premesse ci sono tutte.

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