Promosso direttamente dall’Under 17 all’Under 23, il giovane attaccante sta convincendo Stefano Vecchi. L’Inter ha già definito il suo percorso di crescita
VIDEO / Inter U23, super gol di Matarrese con suolata dopo lo show di Agbonifo
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiIl suo nome sta cominciando a diventare familiare anche tra i tifosi dell'Inter che non seguono assiduamente il calcio giovanile. Dopo tutto, sarebbe strano il contrario. A maggior ragione dopo lo splendido gol segnato ieri nel test dell'U23 contro il Lecco: stop a centro area, difensore evitato con una magia di suola nello stretto e tocco pregevole sotto misura a battere il portiere avversario. Parliamo di Thomas Matarrese. Segni particolari? Parliamo di un classe 2009. Uno che, poco più di un mese fa, giocava in U17...
Attaccante tuttofarePartiamo prima di tutto dalle caratteristiche tecniche: Matarrese è un attaccante in grado di fare praticamente tutto dalla tre quarti in su. "Un 11, con movenze da 10, che studia da 9": piedi da trequartista, ottime capacità balistiche (anche su calcio da fermo), dribbling e fantasia. Destro di piede, solitamente viene schierato a sinistra nel tridente offensivo, ma con le sue qualità sa rendersi utile in ogni zona del campo. In U23 si sta mettendo in mostra da attaccante centrale nel 3-4-2-1 di Vecchi, e qui sta mostrando miglioramenti sorprendenti nel gioco spalle alla porta, facendo da sponda per aprire spazi invitanti per i compagni. Questo grazie anche a una crescita fisica non indifferente: dopo essere arrivato a sfiorare il metro e 90, in questi mesi sta lavorando per mettere su massa e irrobustirsi, così da reggere meglio i contrasti con gli avversari.
Il piano dell'InterPromosso direttamente dall'U17 all'U23 insieme ai coetanei Donato e Rocca, Matarrese sta svolgendo la preparazione pre campionato sotto lo sguardo attento di Stefano Vecchi e del suo staff, che avevano già avuto modo di vederlo all'opera nella scorsa stagione. Un grande segnale di stima e di fiducia da parte di tutta l'Inter, che lo ha accolto nel proprio settore giovanile quando aveva solo 5 anni e che ora si gode i frutti del lavoro fatto su di lui. L'idea del club nerazzurro è chiara: una volta tornati in U23 i vari Lavelli, Iddrissou e Mosconi (attualmente impegnati con la Prima Squadra), Matarrese verrà messo a disposizione della Primavera di Bigica, così da consentirgli un percorso di crescita più graduale. Tutto questo senza chiudere mai la porta ai piani superiori.
Il suo sogno è quello di esordire con l'Inter dei grandi e di giocare a San Siro: una determinazione che ricalca quella del suo idolo Cristiano Ronaldo. Una strada da percorrere con impegno e serietà, seguendo anche i consigli di papà Giuseppe, ex bomber da quasi 200 gol tra Serie C e D. E chissà che in futuro non possa condividere il campo con Pio Esposito: "Mi piacerebbe riuscire a giocarci insieme un giorno". Le premesse ci sono tutte.
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