Sull'utilizzo del VAR (o meglio, sul non utilizzo del VAR) si è espresso Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva. In questa stagione la direzione arbitrale è profondamente cambiata. La cosa non è passata inosservata ai tifosi e agli addetti ai lavori. Sabatini si è espresso sul tema e ha aggiunto alcune considerazioni su Inter-Napoli, che non faranno piacere ai tifosi nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE.