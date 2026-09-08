Il giornalista ha espresso il suo punto di vista su alcuni episodi di Inter-Napoli
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Sull'utilizzo del VAR (o meglio, sul non utilizzo del VAR) si è espresso Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva. In questa stagione la direzione arbitrale è profondamente cambiata. La cosa non è passata inosservata ai tifosi e agli addetti ai lavori. Sabatini si è espresso sul tema e ha aggiunto alcune considerazioni su Inter-Napoli, che non faranno piacere ai tifosi nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE.
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