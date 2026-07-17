Maurizio Pistocchi ha ragionato sull'inchiesta Rocchi e ha condiviso una riflessione sul fatto che il designatore venga scelto in base al gradimento delle grandi di Serie A. Come allontanare sospetti e polemiche? Pistocchi suggerisce: "Forse il designatore dovrebbe essere scelto/eletto dagli arbitri stessi, non avere rapporti con i club e segnalare alla procura federale ogni comportamento che possa essere considerato contrario a quanto stabilito dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva. Ma forse ci sarebbero più processi che partite … o no?". Su queste affermazioni è intervenuto Luca Marelli, talent di Dazn, e tra i due si è innescato un confronto: CONTINUA A LEGGERE.