Siparietto social, Ventola cita una frase di Vieri e Bobo si difende: “Fake, fake: tu eri…”

Nicola Ventola e Christian Vieri sono rimasti grandi amici anche dopo aver condiviso la maglia nerazzurra e aver combattuto in campo fianco a fianco. Ventola ha condiviso sui social una frase che Bobo avrebbe pronunciato: “Nick, giocare accanto a te era un incubo. Hai presente quando tagli la testa ad una gallina e per un minuto corre a caso, non sa dove andare e poi cade a terra? Ecco, è quello che ho provato ad averti come compagno d’attacco”. Ventola ha commentato scherzando con un “amici, amici…”. Vieri si è difeso così: “Fake, fake, fake, tu eri fortissimo”. E Adani ha aggiunto: “Tutti i tuoi movimenti a vuoto per fargli prendere la gloria”. Risate social assicurate anche oggi.