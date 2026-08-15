Subito John Stones: il difensore inglese si è presentato al meglio al debutto con la maglia dell'Inter con un gol contro il Betis in amichevole
VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiSubito John Stones: il difensore inglese si è presentato al meglio al debutto con la maglia dell'Inter con un gol contro il Betis in amichevole.
E nel post-match l'ex Manchester City ha rivolto questo messaggio social ai tifosi nerazzurri: "Che emozione giocare per questa squadra e segnare per la prima volta oggi! Sono orgoglioso di indossare la maglia numero 6, dopo alcuni giocatori leggendari che l'hanno indossata prima di me. Forza Inter!".
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