Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Subito John Stones: il difensore inglese si è presentato al meglio al debutto con la maglia dell'Inter con un gol contro il Betis in amichevole.

E nel post-match l'ex Manchester City ha rivolto questo messaggio social ai tifosi nerazzurri: "Che emozione giocare per questa squadra e segnare per la prima volta oggi! Sono orgoglioso di indossare la maglia numero 6, dopo alcuni giocatori leggendari che l'hanno indossata prima di me. Forza Inter!".