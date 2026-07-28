Luca Momblano, giornalista di Telelombardia che segue da vicino le questioni di casa Juventus, ha commentato così l'arrivo di Stones all'Inter

Redazione1908
Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero

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Luca Momblano, giornalista di Telelombardia che segue da vicino le questioni di casa Juventus, ha commentato così l'arrivo di John Stones all'Inter.

Un colpo che, a suo dire, aumenta di molto il gap con i bianconeri. Ecco il messaggio lanciato ai bianconeri: CONTINUA A LEGGERE

Momblano

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