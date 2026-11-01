L'analisi del giornalista: i meriti del Milan, le mancanze dell'Inter
INTER SCONCERTANTE IN CAMPO E PREOCCUPANTE AL MICROFONO. BASTONI PESANTE COME LAUTARO
Che cosa ha determinato la vittoria del Milan nel derby? In che cosa l'Inter è stata manchevole? Sono tanti i giornalisti che hanno approfondito il tema, evidenziando i meriti dei rossoneri e i demeriti dei nerazzurri. La riflessione di Gianfranco Teotino abbraccia tanti temi: dal mercato a quello del portiere. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: CONTINUA A LEGGERE.
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