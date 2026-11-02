Focus sul derby perso dall'Inter, sull'euforia del Milan e... sulla classifica

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu segue il riscaldamento di chi ha giocato sabato nel derby

Il derby ha ridisegnato gli equilibri della Serie A? Così sembrerebbe, a giudicare dai commenti e dalle analisi catastrofiche che hanno accompagnato le ore successive alla sconfitta dell'Inter a San Siro. Gian Luca Rossi ha quindi voluto riportare l'attenzione su un particolare tutt'altro che secondario (e lo ha fatto con la solita ironia): CONTINUA A LEGGERE.

Rossi

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