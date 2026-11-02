Focus sul derby perso dall'Inter, sull'euforia del Milan e... sulla classifica
VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu segue il riscaldamento di chi ha giocato sabato nel derby
Il derby ha ridisegnato gli equilibri della Serie A? Così sembrerebbe, a giudicare dai commenti e dalle analisi catastrofiche che hanno accompagnato le ore successive alla sconfitta dell'Inter a San Siro. Gian Luca Rossi ha quindi voluto riportare l'attenzione su un particolare tutt'altro che secondario (e lo ha fatto con la solita ironia): CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
FCINTER1908 / Rinnovo, Calhanoglu ha aperto ma chiede una cosa specifica: la risposta dell’Inter
Conferenze stampa
Chivu: "Fiducia nei ragazzi, faremo una grande gara. Torna Pavard. Ci sono episodi che..."
Interviste
Chivu: "Inter, la rabbia del derby diventi energia. Attacco? Scelte chiare”
Conferenze stampa
Thuram: "Non bisogna fare finta che non ci sia un problema. Manca Lautaro? Gli altri leader..."
Interviste
Thuram a Sky: "Noi giocatori ci siamo detti le cose in faccia. Ora dobbiamo..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti