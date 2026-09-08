VIDEO / Mourinho: "Chiarire con Chivu? Ma chiarire che? Con chi hai parlato per sapere..."

Guido Vaciago è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare dei temi più attuali di questa giornata di campionato. Focus sulla Juventus e sul valore della rosa, che non sembra aver ridotto il gap con l'Inter. Il direttore di Tuttosport ha sviscerato un presunto retroscena di mercato, che rappresenterebbe un rimpianto enorme per i bianconeri: CONTINUA A LEGGERE.