Focus sul divario tra Juventus e Roma: Vaciago risponde ai tifosi e ascoltatori di Radio Sportiva
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Guido Vaciago è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare dei temi più attuali di questa giornata di campionato. Focus sulla Juventus e sul valore della rosa, che non sembra aver ridotto il gap con l'Inter. Il direttore di Tuttosport ha sviscerato un presunto retroscena di mercato, che rappresenterebbe un rimpianto enorme per i bianconeri: CONTINUA A LEGGERE.
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