Il direttore di Tuttosport ha spiegato il motivo per il quale il quotidiano ha deciso di dare ampio spazio all'inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri
VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza per l'amichevole con il Karlsruher: il saluto di Barella e Pio
Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto a Radio Sportiva per rispondere alle curiosità dei tifosi.
E proprio ad un tifoso dell'Inter Vaciago ha risposto nel merito di una domanda delicata. "Sono un tifoso interista, volevo sapere come mai ogni tanto leggo articoli che parlano veramente male dell'Inter, come se ci fosse qualcosa contro questa squadra", ha esordito il tifoso. E Vaciago ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.
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