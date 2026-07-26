Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto a Radio Sportiva per rispondere alle curiosità dei tifosi.

E proprio ad un tifoso dell'Inter Vaciago ha risposto nel merito di una domanda delicata. "Sono un tifoso interista, volevo sapere come mai ogni tanto leggo articoli che parlano veramente male dell'Inter, come se ci fosse qualcosa contro questa squadra", ha esordito il tifoso. E Vaciago ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.